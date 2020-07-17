Masterchef Walison evli mi? Masterchef Walison Fonseca eşi Melisa Pınar kimdir? Masterchef 2020 yarışmasının dikkat çeken yarışmacılarından birisi olan Walison Fonseca'nın özel hayatı merak ediliyor. Genç yarışmacı yakışıklılığıyla dikkat çekiyor. Brezilyalı modelin eşinin kim olduğu araştırılıyor. İşte, Masterchef Walison eşi Melisa Pınar kimdir sorusunun yanıtı!

WALISON FONSECA EŞİ MELİSA PINAR KİMDİR?

Masterchef'in gözde yarışmacılarından olması beklenen Walison Fonseca'nın Türk eşi Melisa Pınar'ın sosyal medya hesapları incelendiğinde Melisa Pınar'ın NLP uzmanı ve yaşam koçu olduğu görülüyor.