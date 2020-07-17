Masterchef Walison evli mi? Masterchef Walison Fonseca eşi Melisa Pınar kimdir? Masterchef 2020 yarışmasının dikkat çeken yarışmacılarından birisi olan Walison Fonseca'nın özel hayatı merak ediliyor. Genç yarışmacı yakışıklılığıyla dikkat çekiyor. Brezilyalı modelin eşinin kim olduğu araştırılıyor. İşte, Masterchef Walison eşi Melisa Pınar kimdir sorusunun yanıtı!
WALISON FONSECA EŞİ MELİSA PINAR KİMDİR?
Masterchef'in gözde yarışmacılarından olması beklenen Walison Fonseca'nın Türk eşi Melisa Pınar'ın sosyal medya hesapları incelendiğinde Melisa Pınar'ın NLP uzmanı ve yaşam koçu olduğu görülüyor.
WALISON FONSECA KİMDİR?
MasterChef 2020'nin yeni yarışmacıları arasında Walison Fonseca dikkat çekilen isimler arasında yer alıyor. Brezilyalı olan Walison Fonseca'nın doğum yılı 1985 olarak bilinmekte. Walison Fonseca, 35 yaşındadır ve modellik yapıyor. Instagram hesabı ise walisonfonsec adresinden görülebilir.