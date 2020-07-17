Yayınlanan son sezonuyla dikkat çeken La Casa De Papel dizisinin 5. sezon tarihinin açıklanıp açıklanmadığı araştırılıyor. İspanyol yapımı dizinin nisan ayında yayınlanan 4. sezonunun ardından yeni sezon tarihi merak ediliyor. Türkiye'de ve dünya genelinde geniş bir izleyici kitlesine sahip diziyle ilgili La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı sorgulanıyor. İşte merak edilenler...

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

La Casa De Papel dizisinin 4. sezonu 2020 Nisan ayının ilk haftası seyirciyle buluştu. 8 bölümlük sezonun ardından 5. sezon için bekleyiş başladı. Dizinin yapımcısı Alex Pina yaptığı açıklamada, dördüncü sezonun iyi gitmesi durumunda 5. sezon çekimlerine başlanacağını bildirmişti. Yeni sezon çekimlerine başlama kararı alınsa bile, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yeni sezonun 2021 sonu 2022 yılının ilk aylarında izleyiciyle buluşamayacağı tahminler arasında.