Survivor Galataport nerede, hangi ilçede? Galataport İstanbul'un neresinde?

Galaport projesi...

GALATAPORT PROJESİ'NDE SONA YAKLAŞILDI

Dünyanın en büyük sahil şeridi projelerinden birisi olan Galataport Projesi'nde sona yaklaşıldı. Turizmden kültür sanata, gastronomiden alışverişe kadar hayatın her alanına dokunacak olan Galataport Projesi'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor.