TV 8 ekranlarında izleyiciler tarafından heyecanla takip edilen Survivor'da final için geri sayım devam ederken bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Cumartesi günü oynanan oyunu Sercan kazandı ve Berkan'ı aday gösterdi. Dün akşam oynanan oyunu kazanan Cemal Can ise Sercan'ı eleme adayı olarak belirlediğini açıkladı. Programın izleyicileri şimdi 6 Temmuz Survivor 3. dokunulmazlığı kim kazandı sorusuna yanıt arıyor. Peki, Survivor 3. üçüncü eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...
6 TEMMUZ SURVİVOR 3. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Yarışmacılar şu an dokunulmazlık oyununu kazanmak için mücadele veriyor. Dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı ve gösterdiği eleme adayı belli olunca haberimizin içerisinde yer alacaktır.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
İlk dokunulmazlık oyununu Sercan kazandı ve Berkan'ı aday gösterdi. Dün akşam oynanan oyunu ise Cemal Can kazanarak Sercan'ı aday olarak belirlediğini açıkladı.
3 TEMMUZ SURVİVOR İLETİŞİM OYUNU KİM KAZANDI?
3 Temmuz Survivor iletişim oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasındaki mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 9'luk skorla MAVİ TAKIM oldu.
KIRMIZI TAKIM: 9
MAVİ TAKIM: 10
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
İki takım arasında kıran kırana mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 4'lük skorla MAVİ TAKIM oldu.
KIRMIZI TAKIM: 4
MAVİ TAKIM: 10
SURVİVOR KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Parkuru en hızlı tamamlayan Cemal Can ve Berkan yeni kaptanlar oldu.
SURVİVOR YENİ TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
KIRMIZI TAKIM: BERKAN, BARIŞ, ELİF
MAVİ TAKIM: CEMAL, YASİN, SERCAN
30 HAZİRAN SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Acun Ilıcalı geçen hafta adaya veda eden ismin NİSA olduğunu duyurdu.