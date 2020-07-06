TV 8 ekranlarında izleyiciler tarafından heyecanla takip edilen Survivor'da final için geri sayım devam ederken bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Cumartesi günü oynanan oyunu Sercan kazandı ve Berkan'ı aday gösterdi. Dün akşam oynanan oyunu kazanan Cemal Can ise Sercan'ı eleme adayı olarak belirlediğini açıkladı. Programın izleyicileri şimdi 6 Temmuz Survivor 3. dokunulmazlığı kim kazandı sorusuna yanıt arıyor. Peki, Survivor 3. üçüncü eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

6 TEMMUZ SURVİVOR 3. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Yarışmacılar şu an dokunulmazlık oyununu kazanmak için mücadele veriyor. Dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı ve gösterdiği eleme adayı belli olunca haberimizin içerisinde yer alacaktır.