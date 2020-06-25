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    • 25.06.2020 14:28
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    • 25.06.2020 14:28
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    Son dakika:  'da bir fabrikada yemekten zehirlenen 97 işçi tedavi altına alındı

    Gelen son dakika haberine göre, 'da bir fabrikada yemekten zehirlenen 97 işçi tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen işçilerin tedavisi sürüyor...

    O fabrikada 97 işçi tedavi altına alındı!

    'da bir fabrikada yemekten zehirlenen 97 işçi tedavi altına alındı.

    Selçuklu ilçesindeki 2. 'nde mobilya ve ekipmanlarının üretiminin yapıldığı bir fabrikada çalışan bazı işçiler, dün öğle yemeğinden sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu.

    Sabah saatlerinde de şikayetlerin devam etmesi üzerine toplam 97 işçi, kentteki çeşitli hastanelere başvurarak tedavi altına alındı.

    İşçilere yapılan ilk müdahalede, dün öğle yemeğinde yedikleri yemekten zehirlendikleri tespit edildi.

    Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen işçilerin hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

    Haberler Magazin Son dakika:  Konya'da bir fabrikada yemekten zehirlenen 97 işçi tedavi altına alındı
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