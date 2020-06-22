Survivor 2020'nin başarılı isimlerinden biri olan Sercan Yıldırım bireysel dokunulmazlığı kazanarak ada konseyinde 2. eleme adayını belirleme şansını elde etti. Söylediği isim Nisa olunca ortalık karıştı ve Nisa Sercan arasında tartışma başladı. Bu akşam neler yaşanacağı merak edilirken yayınlanan fragman da oldukça heyecanlandırdı. Survivor Sercan kimdir? Sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.
SURVİVOR SERCAN YILDIRIM KİMDİR?
Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Sercan Yıldırım, 2006 yılı temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşadı. Buradaki performansı sonrası 3 milyon euro bedelle 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi.
Sercan Yıldrım son olarak Fatih Karagümrük takimina transfer oldu. 1,82 boyunda olan Sercan Yıldırım Forvet ve kanat mevkiilerinde oynuyor.
SURVİVOR'DA İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Dokunulmazlığı almak için son olarak Evrim, Cemal, Barış ve Sercan mücadele etti. Dokunulmazlık oyununu kazanan isim CEMAL CAN oldu. Cemal ilk eleme adayı olarak EVRİM'i gösterdi.
SURVİVOR SERCAN NİSA TARTIŞMASI BU AKŞAM!
SURVİVOR'DA 2. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Bu akşam ekranlara gelen yeni bölümde yarışmacılar bireysel olarak dokunulmazlık için mücadele etti. Geçtiğimiz gün yapılan dokunulmazlık oyununu Cemal Can kazanmış ve eleme adayı olarak Evrim Keklik'i göstermişti. Bu akşamki 2. dokunulmazlık oyununu ise Sercan Yıldırım kazandı. Sercan, konseyde eleme adayı olarak Nisa'nın adını söyledi. Böylece Evrim ve Nisa eleme adayları olarak belirlenmiş oldu.
SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasındaki kıyasıya sona erdi. Kazanan takım 10'a 9'luk skorla KIRMIZI TAKIM oldu.
KIRMIZI TAKIM: 10
MAVİ TAKIM: 9