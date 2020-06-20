Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 20.06.2020 23:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.06.2020 23:20
    ABONE OL

    kim kazandı? Dokunulmazlığı kim aldı? Survivor'da ilk eleme adayı kim?

    Heyecan dolu gelişmelerin ardı ardına yaşandığı ve TV 8 ekranlarının ilgiyle takip edilen programı Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu için kıyasıya yarışlar verildi. Çeyrek finalde olan sekiz yarışmacı dokunulmazlık oyununu kazanmak için büyük bir mücadele sergiledi. Kazanan isim konseyde bir yarışmacıyı eleme adayı olarak gösterecek. Bu kapsamda programı ekranları başında takip edemeyenler kim kazandı sorusuna yanıt arıyor. Peki, dokunulmazlığı kim aldı? Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu?

    Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

    Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. Survivor'da bu yıl ilk kez dokunulmazlık oyununda yarışmacılar bireysel olarak mücadele verdi. Dokunulmazlığı alan isim ada konseyinde bir ismi eleme adayı olarak gösterecek ve ilk eleme adayı belli olacak. Peki, dokunulmazlığı kim aldı? Survivor'da ilk eleme adayı kim? İşte merak edilenler...

    SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Dokunulmazlığı almak için son olarak Evrim, Cemal, Barış ve Sercan mücadele etti. Dokunulmazlık oyununu kazanan isim Cemal Can oldu. Ancak henüz ilk eleme adayı belli olmadı. İlk eleme adayı belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacaktır.

    SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor'da ödül oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasındaki kıyasıya sona erdi. Kazanan takım 10'a 9'luk skorla KIRMIZI TAKIM oldu.

    KIRMIZI TAKIM: 10

    MAVİ TAKIM: 9

    SURVİVOR'DA ERZAK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    KIRMIZI TAKIM: 10

    MAVİ TAKIM: 7

    SURVİVOR'DA YENİ TAKIMLAR KİMLERDEN OLUŞTU?

    KIRMIZI TAKIM: ELİF, SERCAN, BERKAN VE EVRİM

    MAVİ TAKIM: YASİN, CEMAL CAN, BARIŞ VE NİSA

    SURVİVOR'DA ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor'da Anlat Bakalım oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Barış ve Furkan Korkmaz ikilisi Anlat Bakalım'ın kazananı oldu.

    SURVİVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ, ADADAN KİM GİTTİ?

    Survivor'da ada konseyi toplandı ve Acun Ilıcalı SMS oylama sıralamasını açıklandı. En az oyu alan isim ARDAHAN adaya veda etti.

    SURVİVOR'DA ÇEYREK FİNALE KİMLER KALDI?

    Survivor'da çeyrek finale kalan isimler Nisa, Berkan, Barış, Cemal Can, Yasin, Sercan, Evrim ve Elif oldu.

    SURVİVOR SMS OYLAMA SIRALAMASI NASIL ŞEKİLLENDİ?

    Mavi takımdan SMS birincisi YASİN oldu. Elif'te sembol finalini alarak çeyrek finali garantilediği için böylece mavi takımdan eleme adayları Sercan, Ardahan ve Evrim olarak şekillendi.

    SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor'da iki takım arasındaki kıyasıya mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 5 skorla MAVİ takım oldu.

    KIRMIZI TAKIM: 5

    MAVİ TAKIM: 10
    Haberler Magazin Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Dokunulmazlığı kim aldı? Survivor'da ilk eleme adayı kim?
    Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri