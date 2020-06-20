Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. Survivor'da bu yıl ilk kez dokunulmazlık oyununda yarışmacılar bireysel olarak mücadele verdi. Dokunulmazlığı alan isim ada konseyinde bir ismi eleme adayı olarak gösterecek ve ilk eleme adayı belli olacak. Peki, dokunulmazlığı kim aldı? Survivor'da ilk eleme adayı kim? İşte merak edilenler...

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlığı almak için son olarak Evrim, Cemal, Barış ve Sercan mücadele etti. Dokunulmazlık oyununu kazanan isim Cemal Can oldu. Ancak henüz ilk eleme adayı belli olmadı. İlk eleme adayı belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacaktır.