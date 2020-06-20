Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. Survivor'da bu yıl ilk kez dokunulmazlık oyununda yarışmacılar bireysel olarak mücadele verdi. Dokunulmazlığı alan isim ada konseyinde bir ismi eleme adayı olarak gösterecek ve ilk eleme adayı belli olacak. Peki, dokunulmazlığı kim aldı? Survivor'da ilk eleme adayı kim? İşte merak edilenler...
SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Dokunulmazlığı almak için son olarak Evrim, Cemal, Barış ve Sercan mücadele etti. Dokunulmazlık oyununu kazanan isim Cemal Can oldu. Ancak henüz ilk eleme adayı belli olmadı. İlk eleme adayı belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacaktır.
SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasındaki kıyasıya sona erdi. Kazanan takım 10'a 9'luk skorla KIRMIZI TAKIM oldu.
KIRMIZI TAKIM: 10
MAVİ TAKIM: 9
SURVİVOR'DA ERZAK OYUNUNU KİM KAZANDI?
KIRMIZI TAKIM: 10
MAVİ TAKIM: 7
SURVİVOR'DA YENİ TAKIMLAR KİMLERDEN OLUŞTU?
KIRMIZI TAKIM: ELİF, SERCAN, BERKAN VE EVRİM
MAVİ TAKIM: YASİN, CEMAL CAN, BARIŞ VE NİSA
SURVİVOR'DA ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da Anlat Bakalım oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Barış ve Furkan Korkmaz ikilisi Anlat Bakalım'ın kazananı oldu.
SURVİVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ, ADADAN KİM GİTTİ?
Survivor'da ada konseyi toplandı ve Acun Ilıcalı SMS oylama sıralamasını açıklandı. En az oyu alan isim ARDAHAN adaya veda etti.
SURVİVOR'DA ÇEYREK FİNALE KİMLER KALDI?
Survivor'da çeyrek finale kalan isimler Nisa, Berkan, Barış, Cemal Can, Yasin, Sercan, Evrim ve Elif oldu.
SURVİVOR SMS OYLAMA SIRALAMASI NASIL ŞEKİLLENDİ?
Mavi takımdan SMS birincisi YASİN oldu. Elif'te sembol finalini alarak çeyrek finali garantilediği için böylece mavi takımdan eleme adayları Sercan, Ardahan ve Evrim olarak şekillendi.
SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da iki takım arasındaki kıyasıya mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 5 skorla MAVİ takım oldu.
KIRMIZI TAKIM: 5
MAVİ TAKIM: 10