Suikastçı filmi konusu nedir? Suikastçı filmi oyuncuları kimdir?

Suikastçı oyuncuları kimdir? Suikastçı filmi konusu nedir? Televizyonlarda yayınlanan yerli ve yabancı filmler sinema severler tarafından araştırılıyor. Arama motorlarında filmlerin konuları ve oyuncu kadroları merak ediliyor. Peki, Suikastçı oyuncuları kimdir? Suikastçı filmi konusu nedir? Filmin oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer alıyor.

SUİKASTÇI FİLMİ KONUSU

14 yaşındayken ailesini trajik bir trafik kazasında kaybeden Mitch'in hayatını trajediler bırakmaz. 23 yaşında kız arkadaşı Katrina'ya evlenme teklifi ettiği gün, bir grup terörist bulundukları yere silahlı saldırıda bulunur ve Katrina hayatını kaybeder. Yaşadığı bu talihsiz olaydan sonra intikam yemini eden Mitch, CIA Genel Müdür Yardımcısı Irene Kennedy tarafından işe alınır.

Kennedy, Mitch'nin eğitilmesi için Soğuk Savaş gazisi Stan Hurley'i görevlendirir. Birlikte sivil ve askeri hedeflere yönelik gerçekleştirilen saldırıları araştırmaya başlarlar. Yaptıkları araştırmalarla, bir ajanın Orta Doğu'da 3. Dünya Savaşı'nı başlatmak istediğini keşfeden ikili, kendilerini tehlikeli bir mücadelenin içinde bulurlar.

SUİKASTÇI OYUNCULARI KİMDİR?

ABD yapımı Suikastçi filmin oyuncu kadrosunda Dylan O'Brien, Michael Keaton, Taylor Kitsc, Sanaa Lathan, Shiva Negar, David Suchet, Navid Negahban, Scott Adkins isimler bulunuyor.