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    • 20.06.2020 17:55
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    • 20.06.2020 17:56
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    'ın 'Çıkın dışarı hepiniz geberin' videosu cezasız kalmayacak | 3 yıl hapsi istendi

    Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı videolu paylaşımla, 65 yaş üstü vatandaşlara ‘Geberin’ diyerek hitap eden ünlü fenomen hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ suçundan iddianame düzenlendi. ‘Serzenişte bulundum’ diyerek kendisini savunan ünlü fenomenin 3 yıla kadar hapsi isteniyor.

    İstanbul Barosu avukatlarından Serdar Öktem geçtiğimiz günlerde Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında şikayetçi oldu. Suç duyurusu dilekçesinde, Kerimcan Durmaz'ın sahibi olduğu internet hesabından paylaşılan bir videoda, toplumumuzun yaşlı kesimine karşı hakaretler içeren ve toplumun diğer bölümünü provoke eden sözler sarf edildiği ihbar edildi.

    O VİDEO İNCELENDİ

    İhbar sonrası savcılık tarafından Kerimcan Durmaz hakkında soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında fenomene ait 2 dakika 38 saniyelik video incelendi. Videoda, 'Bu insanlar neden sokakta? Bırak 65'i… Binlerce insan sokakta yürüyor ve bunlar çalışmıyorlar. Biri bunlara çare bulsun artık! Arkadaşlar lütfen evinize gider misiniz, çok sinirim bozuldu. Biz iflah olmayız artık eve gidin de demiyorum, Çıkın dışarı geberin! Bazılarınız gebersin de biz gençler olarak devam edelim bunu mu istiyorsunuz?' şeklinde söylemde bulunduğu tespit edildi.

    'SERZENİŞTE BULUNDUM' SAVUNMASI

    Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Durmaz, kendisinin çoğu insan tarafından tanındığını ve nasıl bir üslubu olduğunun bilindiğini kimseyi aşağılamak gibi bir amacının olmadığını sadece tedbirsiz olarak sokağa çıkan insanlara serzenişte bulunduğunu beyan etti.

    DAVA AÇILDI

    Savcılıkça yürütülen soruşturma sonunda Kerimcan Durmaz hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, Dünya sağlık örgütü tarafından 'Pandemi' olarak ilan edilen dünyada ve ülkemizde etkileri halen devam eden COVID-19 salgını nedeniyle ülkede etkin mücadele edildiği bu dönemde Durmaz'ın toplumun sosyal sınıf itibarıyla bir kısmını oluşturan ileri yaştaki kimseleri hedef alarak geberin sözüyle alenen aşağıladığı anlatıldı. Kerimcan Durmaz hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Durmaz, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

    Dilek YAMAN / Sabah
    Haberler Magazin Kerimcan Durmaz'ın 'Çıkın dışarı hepiniz geberin' videosu cezasız kalmayacak | 3 yıl hapsi istendi
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