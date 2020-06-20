O VİDEO İNCELENDİ

İhbar sonrası savcılık tarafından Kerimcan Durmaz hakkında soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında fenomene ait 2 dakika 38 saniyelik video incelendi. Videoda, 'Bu insanlar neden sokakta? Bırak 65'i… Binlerce insan sokakta yürüyor ve bunlar çalışmıyorlar. Biri bunlara çare bulsun artık! Arkadaşlar lütfen evinize gider misiniz, çok sinirim bozuldu. Biz iflah olmayız artık eve gidin de demiyorum, Çıkın dışarı geberin! Bazılarınız gebersin de biz gençler olarak devam edelim bunu mu istiyorsunuz?' şeklinde söylemde bulunduğu tespit edildi.