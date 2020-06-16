Usta sanatçı Murat Göğebakan hayata gözlerini yumsa da şarkılarıyla hala çok severek dinleniyor ve anılıyor. Acılı anne oğlu kanserden kaybetse de yaptığı bazı açıklamalarla gündemde çok konuşulmasına neden oldu, peki neler söyledi? Sema Bekmez Murat Göğebakan'ı aldattı mı? Sema Bekmez ihanet olayı nedir? İşte Murat Göğebakan'ın hayatına dair bilgiler…



"OĞLUM KANSERİ YENDİ AMA İHANETİ YENEMEDİ"



Şarkıcı Murat Göğebakan'ın annesi Hatice Göğebakan vefat eden oğlunun ardından yürek burkan bir hikayeyi anlatmıştı. Anne Hatice Gögebakan, oğlum kanseri yendi ama ihaneti yenemedi, eşi Sema Bekmez'in hasta yatağında ihanetini öğrenince tedaviyi reddetti ölümü seçti diyerek herkesi duygulandıran bir açıklama yapmıştı.



MURAT GÖĞEBAKAN KİMDİR?



Adana'da 1968'de dünyaya gelen şarkıcı Murat Göğebakan, anne ve babasının işi dolayısıyla çocukluğunu Almanya ve Adana'da geçirdi. İlk, orta ve lise eğitimini Adana'da tamamlayan sanatçı, 1986'da girdiği Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra Çukurova Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev aldı. Sanatçı, aynı yıllarda dergah eğitimi aldı ve gitar dersleri verdi.

Hayallerini gerçekleştirmek ve bir albüm çıkarmak üzere 1995'te Adana'dan İstanbul'a gelen Göğebakan, 1997'de "Ben Sana Aşık Oldum" albümünü müzikseverlerle buluşturdu. Sanatçının ilk albümü büyük bir çıkış yaparken, Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı" ödülüne layık görüldü.





"Hasan'dan Olma Hatice'den Doğma" isimli kitapta kendini anlattı



Kendi yaşamının merak edilenlerini "Hasan'dan Olma Hatice'den Doğma" isimli kitabında kaleme alan Göğebakan, kitapta şu bilgileri paylaşmıştı.

"10 Ekim 1968 tarihinde Hatice ve Hasan Göğebakan çiftinin ilk çocuğu olarak Adana'da dünyaya geldim. Avrupa'ya en çok da Almanya'ya göç dalgası sürüyordu halen. O dönemlerde ekonomik şartlar hem de insanların daha iyi bir yaşam istemeleri nedeniyle oldukça popüler olan, keza günümüzde de benzer nedenlerle hala popüler, yurt dışı kervanına katıldı, annem ve babam. Bu uzun sürecek bir ayrılık anlamına geliyordu. Henüz bir bebektim ebeveynlerimden ayrıldığımda. Beni babaannemlere emanet ederek gitmişler. Bir süre sonra kız kardeşim doğdu ve o da benimle aynı kaderi paylaştı. Uzun yıllar boyunca babaannemlerde kaldım. Annem ve babamı hatırladığım kadarıyla ilk kez beş yaşımdayken gördüm. Çok uzun yıllar hem de belki onlara en çok ihtiyaç duyduğum yaşlarda ayrı kalmış olsam da onlardan, ben onları çok seviyorum."



Murat Göğebakan 2009'da kansere yakalandı. Başarılı sanatçı, 2009'un Mayıs ayında grip olduğu düşüncesiyle gittiği hastanede, kan kanseri olduğunu öğrendi. İlerleyen hastalığı dolayısıyla hastaneye yatan sanatçı, 2010'da hastalığını yenerek müzik hayatına devam etti.

Bu dönemde katıldığı bir söyleşide kanser hastalığına dikkati çeken Murat Göğebakan, "Ne yazık ki ülkemizde bu tehlikeyi yaşayan ya da bununla karşı karşıya kalan birçok insan var. Bu nedenle toplumsal bilinç oluşturulmalı. İnsanlar bu tehlikelere karşı mücadele etmeli. İnsan inanırsa başaramayacağı hiçbir şey yok." demişti.

Hastalığı 2013'te nüksedince, yeniden tedavi görmeye başlayan sanatçı, 2014'te Recep Tayyip Erdoğan için bestelediği "Uzun Adam" şarkısını Erdoğan'a armağan etti.

Kendisine "sevgi adamı" lakabı takan ve sanat camiasında öyle tanınan Murat Göğebakan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 31 Temmuz 2014'te 46 yaşındayken hayata gözlerini yumdu.