İtalyan Lisesi'nden mezun olmuş, lise eğitiminin ardından yüksek öğrenim için Amerika'ya gitmiştir. 2.5 sene New York'ta Stella Adler Studio of Acting'de okumuş, 2012 senesinde ise Dot ekibinin Sarı Ay isimli oyunu ile tiyatro'da sahne almıştır. Eğitimin ardından tekrar Türkiye'ye dönen güzel oyuncu dergi kapaklarında yer almış ve çeşitli fotoğraf çekimlerine katılarak hayranları ile tekrar buluşmuştur.



Oynadığı sinema ve diziler;

1992 – Tatar Ramazan Sürgünde (Sinema filmi)

2000 – Evdeki Yabancı (Nazlı Cankat)

2002 – Çocuklar Duymasın (Duygu)

2004 – Çocuklar Ne Olacak (Duygu)

2014 – Yılanların Öcü (Gülmisal)

5 Haziran 2017 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile New York'ta evlenmiştir. Edip Tepeli Şehir Tiyatrolarında oyuncudur.