AYŞECAN TATARİ KİMDİR?



9 Mart 1989 yılında aslen İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Boyu 1.64, burcu ise Balık'tır. Ayşecan Tatari'nin annesi ise usta oyuncu Aliye Uzunatağan'dır. Baba tarafından aslen nereli olduğu bilgisine ulaşılamamıştır.



Ekran deneyimini ilk olarak 11 yaşında iken Kanal D ekranlarında yayınlanmış olan bir çocuk programında sunucu olarak tatmıştır. Evdeki Yabancı isimli dizide Nazlı karakteri ile oyunculuk serüvenine adım atan oyuncu, asıl yükselişini Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu karakteri ile gerçekleştirmiştir. Çocuklar Duymasın dizisinin ardından uzun bir dönem ekranlara veda etmiş, eğitimini sürdürmek için Amerika'da uzun yıllar kalmış ve 2015 yılında Türkiye'ye dönüş yapmıştır.