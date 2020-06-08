Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 08.06.2020 15:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.06.2020 15:19
    ABONE OL

    yaşı kaç? anne ve babası kimdir?

    Bir döneme damgasını vuran Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu’su yaşı kaç? Sorusunun yanıtı gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Edis Tepeli ile 3 yıl önce hayatını birleştiren 5,5 aylık hamile ve sosyal medya hesabından da sık sık paylaşımda bulunuyor. Bu gelişme üzerine hayatı merak edilen ? Sorgulamaları da arama motorları üzerinden devam ediyor.

    Ayşecan Tatari kimdir yaşı kaç?

    Çocuklar Duymasın'ın Duysu'su Ayşecan Tatari o zamanlar 11 yaşındaydı, şimdi ise büyüdü ve anne olma heyecanını yaşıyor. Hamile olan Ayşecan Tatari Instagram hesabından aktif olarak paylaşımlar yaparken hayatına dair bilgiler de araştırılıyor. Usta oyuncu Aliye Uzunatağan'ın kızı olan Ayşecan Tatari hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.

    AYŞECAN TATARİ KİMDİR?

    9 Mart 1989 yılında aslen İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Boyu 1.64, burcu ise Balık'tır. Ayşecan Tatari'nin annesi ise usta oyuncu Aliye Uzunatağan'dır. Baba tarafından aslen nereli olduğu bilgisine ulaşılamamıştır.

    Ekran deneyimini ilk olarak 11 yaşında iken Kanal D ekranlarında yayınlanmış olan bir çocuk programında sunucu olarak tatmıştır. Evdeki Yabancı isimli dizide Nazlı karakteri ile oyunculuk serüvenine adım atan oyuncu, asıl yükselişini Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu karakteri ile gerçekleştirmiştir. Çocuklar Duymasın dizisinin ardından uzun bir dönem ekranlara veda etmiş, eğitimini sürdürmek için Amerika'da uzun yıllar kalmış ve 2015 yılında Türkiye'ye dönüş yapmıştır.

    İtalyan Lisesi'nden mezun olmuş, lise eğitiminin ardından yüksek öğrenim için Amerika'ya gitmiştir. 2.5 sene New York'ta Stella Adler Studio of Acting'de okumuş, 2012 senesinde ise Dot ekibinin Sarı Ay isimli oyunu ile tiyatro'da sahne almıştır. Eğitimin ardından tekrar Türkiye'ye dönen güzel oyuncu dergi kapaklarında yer almış ve çeşitli fotoğraf çekimlerine katılarak hayranları ile tekrar buluşmuştur.

    Oynadığı sinema ve diziler;
    1992 – Tatar Ramazan Sürgünde (Sinema filmi)
    2000 – Evdeki Yabancı (Nazlı Cankat)
    2002 – Çocuklar Duymasın (Duygu)
    2004 – Çocuklar Ne Olacak (Duygu)
    2014 – Yılanların Öcü (Gülmisal)
    5 Haziran 2017 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile New York'ta evlenmiştir. Edip Tepeli Şehir Tiyatrolarında oyuncudur.
    Haberler Magazin Ayşecan Tatari kimdir yaşı kaç? Ayşecan Tatari anne ve babası kimdir?
    Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri