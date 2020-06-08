Çocuklar Duymasın'ın Duysu'su Ayşecan Tatari o zamanlar 11 yaşındaydı, şimdi ise büyüdü ve anne olma heyecanını yaşıyor. Hamile olan Ayşecan Tatari Instagram hesabından aktif olarak paylaşımlar yaparken hayatına dair bilgiler de araştırılıyor. Usta oyuncu Aliye Uzunatağan'ın kızı olan Ayşecan Tatari hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.
AYŞECAN TATARİ KİMDİR?
9 Mart 1989 yılında aslen İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Boyu 1.64, burcu ise Balık'tır. Ayşecan Tatari'nin annesi ise usta oyuncu Aliye Uzunatağan'dır. Baba tarafından aslen nereli olduğu bilgisine ulaşılamamıştır.
Ekran deneyimini ilk olarak 11 yaşında iken Kanal D ekranlarında yayınlanmış olan bir çocuk programında sunucu olarak tatmıştır. Evdeki Yabancı isimli dizide Nazlı karakteri ile oyunculuk serüvenine adım atan oyuncu, asıl yükselişini Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu karakteri ile gerçekleştirmiştir. Çocuklar Duymasın dizisinin ardından uzun bir dönem ekranlara veda etmiş, eğitimini sürdürmek için Amerika'da uzun yıllar kalmış ve 2015 yılında Türkiye'ye dönüş yapmıştır.
İtalyan Lisesi'nden mezun olmuş, lise eğitiminin ardından yüksek öğrenim için Amerika'ya gitmiştir. 2.5 sene New York'ta Stella Adler Studio of Acting'de okumuş, 2012 senesinde ise Dot ekibinin Sarı Ay isimli oyunu ile tiyatro'da sahne almıştır. Eğitimin ardından tekrar Türkiye'ye dönen güzel oyuncu dergi kapaklarında yer almış ve çeşitli fotoğraf çekimlerine katılarak hayranları ile tekrar buluşmuştur.
Oynadığı sinema ve diziler;
1992 – Tatar Ramazan Sürgünde (Sinema filmi)
2000 – Evdeki Yabancı (Nazlı Cankat)
2002 – Çocuklar Duymasın (Duygu)
2004 – Çocuklar Ne Olacak (Duygu)
2014 – Yılanların Öcü (Gülmisal)
5 Haziran 2017 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile New York'ta evlenmiştir. Edip Tepeli Şehir Tiyatrolarında oyuncudur.