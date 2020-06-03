İzleyicilerin ekranların başında heyecanla takip ettiği Survivor'da bu akşam kaptanlık oyunu için yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Heyecanla takip edilen yarışma esnasında yarışmacılar bireysel olarak mücadele etti. Yeni dönemde takımlar beşer kişi olarak ikiye ayrılacak. Peki, Survivor kaptanlık oyunu kim kazandı? 3 Haziran Survivor'da kimler kaptan oldu?

SURVİVOR KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Kaptanlık oyununu kazanan isimler Sercan ve Cemal Can oldu. Takım kaptanları Cemal Can ve Sercan takımlarını kurmak için ilk söz sahibi olma konusunda mücadele etti. Oyunu Sercan kazanarak ilk söz sahibi olan kaptan oldu.