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    • Magazin
    • 03.06.2020 20:31
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    • 03.06.2020 20:31
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    Kuruluş Osman , tarihte var mı? , kaç yaşında ve nereli?

    ATV ekranlarının başarılı yapımı Kuruluş Osman dizisinde bu akşam yaşanan gelişmelerle heyecan dorukta olacak. Yeşim Ceren Bozoğlu, Dündar Bey'in eşi, oğlu Bahadır'ın annesi '' karakteriyle diziye dahil oluyor. Diziyi ekranları başında takip eden izleyiciler Kuruluş Osman , tarihte var mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, , kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

    Kuruluş Osman Hazal Hatun kimdir, tarihte var mı?

    Ekranların rekortmen dizisi Kuruluş Osman, heyecanla dolu 24'ncü bölümü ile bu akşam saat 20.00'de ekranlara geliyor. Yeni bölümde diziye dahil olan isim heyecanın dozunu artıracak. Yeşim Ceren Bozoğlu, Dündar Bey'in eşi, oğlu Bahadır'ın annesi 'Hazal Hatun' karakteriyle diziye dahil oluyor. Hazal Hatun'un obaya gelmesiyle dengeler giderek değişmeye başlayacak. Peki, Kuruluş Osman Hazal Hatun kimdir, tarihte var mı? Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    KURULUŞ OSMAN HAZAL HATUN KİMDİR, TARİHTE VAR MI?

    Hazal Hatun karakteri diziye Dündar Bey'in eşi ve Bahadır'ın annesi olarak geliyor. Hazal Hatun'la hakkında ilgili tarihi kaynaklarda herhangi bir bilgi yer almıyor.

    YEŞİM CEREN BOZOĞLU KİMDİR?

    Yeşim Ceren Bozoğlu, 29 Temmuz 1974 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Oyunculuk Bölümü mezunu olan Yeşim Ceren Bozoğlu, sanat yaşamına tiyatro ile başladı.

    Tarık Akan, Haluk Bilginer, Güven Kıraç, Mazhar Alanson, Mehmet Aslantuğ, Zuhal Olcay, Oktay Kaynarca, Mehmet Ali Alabora, Emre Kınay, Hülya Avşar ve Nejat İşler gibi her dönemin ünlü oyuncuları ile dizi ve filmlerde çalıştı. Semih Kaplanoğlu, Ömer Uğur gibi ünlü yönetmenler ile çalıştı. Sayısız kısa filmde oynadı. Geniş Aile dizisinde "Domuşuk Sevim" karakterini canlandıran Bozoğlu'nun baş rolünü oynadığı ve İpekyolu Film Festivali'nde "En İyi Film Ödülü"nü kazanan, Türkiye'de bir ilk olan doğaçlama sinema filmi "Bahtıkara" da 21 Mayıs 2010 tarihinde vizyona girdi.

    Ayrıca profesyonel olarak oyunculuk koçluğu konusunda Türkiye'nin en tanınan ismi olan başarılı oyuncu, Duru Tiyatro'da Türkçe, bir başka kursta İngilizce oyunculuk dersleri veriyor. Mirkelam'ın Asuman Pansuman ve Rober Hatemo'nun Doludizgin adlı kliplerinde de oynadı.

    Lale Mansur ve Halit Ergenç ile birlikte Misafir isimli bir film çekmiştir. Film henüz vizyona girmemiştir. Oyunculuk hakkındaki deneyimlerini paylaştığı "Dersimiz Oyunculuk" isimli bir kitap yazmıştır. Geniş Aile ekibinden izin alarak, Canım Babam adlı diziye geçti. O dizi bitince, TRT 1'de Elde Var Hayat adlı dizide "Müdür Muavini Zehra Öğretmen" rolünde oynadı.

    OYNADIĞI FİLMLER

    Yüzleşme - 2019 - Zümrüt Karaca
    Kalbimdeki Deniz - 2016-2018 - Fikriye Yılmaz
    O Hayat Benim - 2014-2015 - Nuran
    Güldür Güldür - 2013 - Oya
    Bebek İşi - 2013 (Rahşan)
    Aldırma Gönül - 2013 - Petek Esrik
    Elde Var Hayat: Sınav - 2012 - Müdür muavini Zehra Öğretmen (Konuk oyuncu)

    Ateşin Düştüğü Yer - 2012
    Elde Var Hayat - 2011 - Müdür muavini Zehra Öğretmen
    Canım Babam - 2011 - Alev
    Geniş Aile - 2009-2011 - Sevim
    Bahtı Kara - 2009
    Yüreğine Sor - 2009
    Deli Deli Olma - 2008
    Kirpi - 2008 - Dilarasu
    Kısık Ateşte 15 Dakika - 2006

    Eve Dönüş - 2006Polis - 2006
    Doktorlar - 2006 - Fikret Eralp
    Beşinci Boyut-Bir Annenin Zor Günleri - 2005 - Zehra
    Alanya Almanya - 2005
    The İmam - 2005
    Öteki Gece - 2005
    Avrupa Yakası - 2004 - Zuhal

    Meleğin Düşüşü - 2004
    Bir Aşk Hikayesi - 2004
    İki Genç Kız - 2004
    Arapsaçı - 2004
    Günahım Neydi Allahım - 2003
    Sultan Makamı - 2003
    Azad - 2002 - Göze
    Gülbeyaz - 2002 - Meryem
    İngiliz Kemal - 2001
    Yeditepe İstanbul - 2001 - Nilgün
    Gece Martıları - 2000
    Sıcak Saatler - 1998
    Haberler Magazin Kuruluş Osman Hazal Hatun kimdir, tarihte var mı? Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?
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