Ekranların rekortmen dizisi Kuruluş Osman, heyecanla dolu 24'ncü bölümü ile bu akşam saat 20.00'de ekranlara geliyor. Yeni bölümde diziye dahil olan isim heyecanın dozunu artıracak. Yeşim Ceren Bozoğlu, Dündar Bey'in eşi, oğlu Bahadır'ın annesi 'Hazal Hatun' karakteriyle diziye dahil oluyor. Hazal Hatun'un obaya gelmesiyle dengeler giderek değişmeye başlayacak. Peki, Kuruluş Osman Hazal Hatun kimdir, tarihte var mı? Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?
KURULUŞ OSMAN HAZAL HATUN KİMDİR, TARİHTE VAR MI?
Hazal Hatun karakteri diziye Dündar Bey'in eşi ve Bahadır'ın annesi olarak geliyor. Hazal Hatun'la hakkında ilgili tarihi kaynaklarda herhangi bir bilgi yer almıyor.
YEŞİM CEREN BOZOĞLU KİMDİR?
Yeşim Ceren Bozoğlu, 29 Temmuz 1974 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Oyunculuk Bölümü mezunu olan Yeşim Ceren Bozoğlu, sanat yaşamına tiyatro ile başladı.
Tarık Akan, Haluk Bilginer, Güven Kıraç, Mazhar Alanson, Mehmet Aslantuğ, Zuhal Olcay, Oktay Kaynarca, Mehmet Ali Alabora, Emre Kınay, Hülya Avşar ve Nejat İşler gibi her dönemin ünlü oyuncuları ile dizi ve filmlerde çalıştı. Semih Kaplanoğlu, Ömer Uğur gibi ünlü yönetmenler ile çalıştı. Sayısız kısa filmde oynadı. Geniş Aile dizisinde "Domuşuk Sevim" karakterini canlandıran Bozoğlu'nun baş rolünü oynadığı ve İpekyolu Film Festivali'nde "En İyi Film Ödülü"nü kazanan, Türkiye'de bir ilk olan doğaçlama sinema filmi "Bahtıkara" da 21 Mayıs 2010 tarihinde vizyona girdi.
Ayrıca profesyonel olarak oyunculuk koçluğu konusunda Türkiye'nin en tanınan ismi olan başarılı oyuncu, Duru Tiyatro'da Türkçe, bir başka kursta İngilizce oyunculuk dersleri veriyor. Mirkelam'ın Asuman Pansuman ve Rober Hatemo'nun Doludizgin adlı kliplerinde de oynadı.
Lale Mansur ve Halit Ergenç ile birlikte Misafir isimli bir film çekmiştir. Film henüz vizyona girmemiştir. Oyunculuk hakkındaki deneyimlerini paylaştığı "Dersimiz Oyunculuk" isimli bir kitap yazmıştır. Geniş Aile ekibinden izin alarak, Canım Babam adlı diziye geçti. O dizi bitince, TRT 1'de Elde Var Hayat adlı dizide "Müdür Muavini Zehra Öğretmen" rolünde oynadı.
OYNADIĞI FİLMLER
Yüzleşme - 2019 - Zümrüt Karaca
Kalbimdeki Deniz - 2016-2018 - Fikriye Yılmaz
O Hayat Benim - 2014-2015 - Nuran
Güldür Güldür - 2013 - Oya
Bebek İşi - 2013 (Rahşan)
Aldırma Gönül - 2013 - Petek Esrik
Elde Var Hayat: Sınav - 2012 - Müdür muavini Zehra Öğretmen (Konuk oyuncu)
Ateşin Düştüğü Yer - 2012
Elde Var Hayat - 2011 - Müdür muavini Zehra Öğretmen
Canım Babam - 2011 - Alev
Geniş Aile - 2009-2011 - Sevim
Bahtı Kara - 2009
Yüreğine Sor - 2009
Deli Deli Olma - 2008
Kirpi - 2008 - Dilarasu
Kısık Ateşte 15 Dakika - 2006
Eve Dönüş - 2006Polis - 2006
Doktorlar - 2006 - Fikret Eralp
Beşinci Boyut-Bir Annenin Zor Günleri - 2005 - Zehra
Alanya Almanya - 2005
The İmam - 2005
Öteki Gece - 2005
Avrupa Yakası - 2004 - Zuhal
Meleğin Düşüşü - 2004
Bir Aşk Hikayesi - 2004
İki Genç Kız - 2004
Arapsaçı - 2004
Günahım Neydi Allahım - 2003
Sultan Makamı - 2003
Azad - 2002 - Göze
Gülbeyaz - 2002 - Meryem
İngiliz Kemal - 2001
Yeditepe İstanbul - 2001 - Nilgün
Gece Martıları - 2000
Sıcak Saatler - 1998