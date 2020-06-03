Ekranların rekortmen dizisi Kuruluş Osman, heyecanla dolu 24'ncü bölümü ile bu akşam saat 20.00'de ekranlara geliyor. Yeni bölümde diziye dahil olan isim heyecanın dozunu artıracak. Yeşim Ceren Bozoğlu, Dündar Bey'in eşi, oğlu Bahadır'ın annesi 'Hazal Hatun' karakteriyle diziye dahil oluyor. Hazal Hatun'un obaya gelmesiyle dengeler giderek değişmeye başlayacak. Peki, Kuruluş Osman Hazal Hatun kimdir, tarihte var mı? Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

KURULUŞ OSMAN HAZAL HATUN KİMDİR, TARİHTE VAR MI?

Hazal Hatun karakteri diziye Dündar Bey'in eşi ve Bahadır'ın annesi olarak geliyor. Hazal Hatun'la hakkında ilgili tarihi kaynaklarda herhangi bir bilgi yer almıyor.

YEŞİM CEREN BOZOĞLU KİMDİR?

Yeşim Ceren Bozoğlu, 29 Temmuz 1974 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Oyunculuk Bölümü mezunu olan Yeşim Ceren Bozoğlu, sanat yaşamına tiyatro ile başladı.