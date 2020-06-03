3 Haziran Doya Doya Moda günün birincisi ve sonuncusu belli olurken yarışmacılar arasındaki gerginlikler de sürüyor. Betül, Emel ve Su arasındaki gerginlik gündem konusu oldu ve bu gelişme üzerine yarışmacılar hayatları da araştırılmaya başlandı. Doya Doya Moda jürileri Kemal Doğulu, Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu günün puanlamasını yaptı. İşte Doya Doya Moda 3 Haziran puan durumu…
DOYA DOYA MODA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Sündüz 12 puanla günün birincisi oldu
Su:3
Emel:6
Gamze:9
Betül:4
Hanzade:3
Melika:3
DOYA DOYA MODA BETÜL BÖÇKÜN KİMDİR?
Kuaförlük yapan ve 24 yaşında olduğunu söyleyen Betil Böçkün, aslen Bingöllü olduğunu belirtmişti. Anne ve babası ayrı olan Betül Böçkün, annesiyle görüşmediklerini ve neredeyse hiç görmediklerini dile getirdi.
Doya Doya Moda yarışmacısı Betül oğlu Emir'in 3 yaşında hayatını kaybettiğini söyledi. Annesiyle babasının yollarını ayırması sonrası annesinden haber alamadıklarını söyleyen Betül Böçkün, kendilerine halalarının baktığını ifade etti.
2 kardeş olduklarını ve bir erkek kardeşi olduğunu söyleyen Doya Doya Moda yarışmacısı Betül Böçkün, annesiyle babasının ayrılması sonrası 17 yaşındayken annesine bilinmeyen numaralar üzerinden ulaşıp görüştüğünü ifade etti.