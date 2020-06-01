Ceyda Ateş kaç yaşında, kiminle evli? Ceyda Ateş'in eşi kimdir?

CEYDA ATEŞ KİMDİR?



14 Eylül 1987 tarihinde Ankara'da doğan Ceyda Ateş, 1995 yılında başlayan aktif kariyerini günümüzde yer aldığı diziler ile sürdürmektedir. Sunucu, oyuncu ve model olarak çalışan Ateş, oyunculuk eğitimini Barış Manço Kültür merkezinde almıştır. Buradaki eğitiminden sonra Gurbet Kadını, Aşk Oyunu, Elveda Rumeli, Cennet Mahallesi gibi yapımlarda yer alan oyuncu Çılgın Dershane filminde de oynamıştır.

Bir dönem Kavak Yelleri dizisine konuk oyuncu olarak dahil olan ve üçüncü sezonda dizinin daimi oyuncuları arasında yer alan Ceyda Ateş, Yer Gök Aşk dizisinde bir bölüm konuk oyuncu olarak yer almıştır. 1995 yılında Çiçek Taksi dizisinde Aslı karakteri ile başlayan kariyerinde onlarca dizi ve filmde yer alan oyuncu Adını Feriha Koydum dizisinde Hande Gezgin karakterini canlandırmıştır.





2012 yılında Evlerden Biri dizisinde Nursen olarak başrol üstlenen Ceyda Ateş, 2012 yılında devam dizisi olan Emir'in Yolunda Hande Gezgin karakteri ile diziye devam etmiştir. Oyuncu son dönemde Böyle Bitmesin ve Bir Yastıkta dizilerinden sonra Yılanların Öcü isimli yapımda yer almıştır.