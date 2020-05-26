Özellikle 90'lı yılların unutulmaz ismi Fulden Uras, hastalık haberleriyle bir süredir gündemden düşmüyordu. Meme kanseri olan Fulden Uras daha önce çok kez ameliyat olmuştu. Annesini de bu hastalık nedeniyle kaybetmişti. Hastalığının yeniden nüksettiğini ve yine ameliyat olacağını açıklayan Fulden Uras'ın hayatına dair bilgiler merakla arama motorları üzerinden araştırılıyor. İşte Fulden Uras'ın açıklaması…
"BAYRAM KIYAFETİM BU BAYRAM BÖYLE OLDU"
Fulden Uras: "Herkese merhaba, ben yarım saat sonra ameliyata gireceğim. Yine eski problem maalesef nüksetti ama bu sefer çok acılı geldi. Normalde yarın ameliyat olmayı bekliyordum.Sokağa çıkma yasağı bitsin diye... Biz gerekli izinlerimizi aldık. Hocamız da hastaneyi ayarladı. Şuan tüm testlerim yapıldı. ameliyata gireceğim, Allah'ın izni ile sağlıkla çıkacağım. Çok mesaj atmışsınız. Hiçbirine dönemiyorum. Gerçekten çok çok ağrım var. Görüşmek üzere inşallah ameliyattan sonra. Bugün biraz zor geçebilir... Kardeşlerim bilgi verecektir size... Beni düşündüğünüz için, dualarınızda olduğum için çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Benim de bayram kıyafetim bu bayram böyle oldu... "
FULDEN URAS KİMDİR?
6 Haziran 1968 yılında İstanbul'da dünyaya gelen sanatçının babası eski bürokrat Mutlu Otman'dır. Babasının onu ve 2 kız kardeşini terk ettiğinde 13 yaşındadır. Annesini geçtiğimiz Temmuz ayında kaybetmiştir.
Şarkıcı Petek Dinçöz'ün kuzeni olan Fulden Uras lisede okurken katıldığı yarışmada yüz güzeli seçilmiştir. Oyunculuk kariyerine 1986 yılında Şemsi İnkaya ile başrolü paylaştığı "Ah Bu Kadınlar" adlı sinema filmiyle adım atmıştır. 80 ve 90'lı yıllarda pek çok filmde rol alan Fulden Uras Üç Arkadaş, Dağ Çiçeği, Yalnızız, Ana Yüreği gibi dizilerde de bulunmuştur. 1991 yılında assolist olarak sahneye çıkmaya başlamıştır.
Uzun yıllar ekranlara ve albümlere ara veren oyuncu 2016 yılında bir TV filmi olan Makas adlı yapımla seyirciyle buluşmuştur. Uzun yıllardır bağırsak kanseriyle mücadele eden sanatçı geçtiğimiz gün göğsünde 11 saat içinde büyüyen bir kitle nedeniyle ameliyata alınmıştır.
Yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleriyle de takdir kazanan Fulden Uras, kelebek hastalığı bulunan çocuklar için yardım kampanyası yürüten "Hayaller Gerçek Olsa" adlı derneğin başkanıdır.
Albümlerinden bazıları;
Belliydi Zaten, Bensiz Olsun, Cici, Nelere Dayandı Bu Yürek, MSN, On