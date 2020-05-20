Corona virüsü salgını sürecine destek amaçlı başlatılan Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına bağışlanacak olan Survivor Gönüllüler ve Ünlüler takımı tabloları satıldı. Survivor Gönüllüler takımı tablosunu Acar Home şirketinin sahibi Ahmet Acar 100 bin TL ödeyerek satın aldı. Survivor Ünlüler takımı tablolarını ise Bursasporlu Şenol Şenkaya aldı. Peki internet üzerinden çok fazla sorgulanmaya başlayan Ahmet Acar ve Şenol Şankaya kimdir?
ŞENOL ŞANKAYA KİMDİR?
Yeşim Tekstil CEO'su Şenol Şankaya, Türk hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünü dünyanın en büyük federasyonlarından biri olan Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu'nda (IAF) temsil edecek.
5-7 Ekim tarihleri arasında Hong Kong'da yapılacak olan 26. Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu'nun toplantısından itibaren bu görevi yürütecek olan Şankaya iki yıl boyunca, Türk hazır giyim sektörünü uluslararası boyutta temsil edecek. Şankaya, 1976 yılında Amerikalı, Avrupalı ve Japonyalı bir grup hazır giyim sanayicisi tarafından kurulan ve halen dünyanın en büyük federasyonlarından biri olan IAF'ta daha önceki yıllarda başkanlık yapan Hasan Arat ve Umut Oran'dan sonra yönetim kurulunda Türkiye'yi temsil edecek 3. Türk sanayici olacak.
Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Koordinatör Başkanı ve aynı zamanda UİB Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanlığı görevlerini de yürüten Şankaya Ekim ayında Hong Kong'da yapılacak olan 26. Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu toplantısının konuşmacılarından da biri olacak. Şankaya, burada yapacağı konuşmada Yeşim Tekstil'in yeşil üretim, inovasyon ve sosyal sorumluluk alanında yaptığı çalışmaları anlatarak, Yeşim Tekstil nezdinde Türk hazır giyim sektörünün vizyonunu da dünyanın farklı ülkelerinden gelen katılımcılarla paylaşacak.
AHMET ACAR KİMDİR?
Survivor gönüllüler tablosunu açık artırma ile satın alan Ahmet Acar, Acar Home şirketinin sahibidir. 2000'li yıllarda Acar markası ürünlerle piyasaya hizmet sunmaya başlayan Acar Home şirketi, 2010 ve sonrasında daha tanınır hale geldi. Firma, bugünlerde 7 bin 500 metrekarelik lojistik merkez, bin metrekare showroom ve 8 AcarHome mağazasıyla hizmet vermeye devam ediyor