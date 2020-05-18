TV 8 ekranlarında damgasını vuran Survivor'da Nisa Bölükbaşı, dikkat çeken yarışmacıların arasında bulunuyor. Özellikle yarışmanın yayınlandığı saatlerde Nisa Bölükbaşı kimdir sorusuyla ilgili araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. İzleyiciler özellikler yarışmacıların yaşını, nereli olduğunu ve ne iş yaptığını merak ediyor. Peki, Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında? Nisa Bölükbaşı nereli, mesleği ne ve boyu kaç? İşte merak edilenler...
SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?
2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.
6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.
8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı.
Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.
2018'de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor. İnternette yer alan bilgilere göre Nisa'nın boyu 1.70'tir.
SURVİVOR'DA TAKIMLAR VE ADALAR NE ZAMAN BİRLEŞECEK?
Yayınlanan yeni bölümde Acun Ilıcalı heyecanla beklenen bu soruya yanıt verdi. Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Bu konuyla ilgili hemen bilgiyi veriyorum. Ne zaman birleşeceğini merak ediyordunuz ve bu konuda hep sorular soruyordunuz. Bu sorunun cevabını verebilirim şu anda. Birleşme tarihini açıklıyorum. Hazır mısınız? Arkadaşlar kamplarınız bu hafta birleşiyor." ifadelerini kullandı.
ZİPLİNE ÖDÜLÜ MÜJDESİ
Survivor'da gittikçe zorlaşan parkuların yanı sıra ödüllerin boyutu da artıyor. Acun Ilıcalı Survivor yeni ödülü ile bilgiler verirken yarışmacıları heyecanlandıran zipline ödülünden bahsetti.
18 Mayıs'ta oynanacak olan oyunun ödülü; Survivor zipline ödülü ile ilgili araştırmalar başladı. Büyük ödül için heyecan sürüyor.
ZIPLINE NE DEMEK?
Ülkemizde popülaritesini arttıran zipline, belli yüksekliğe sahip bir noktadan, alçak bir noktaya bağlanmış çelik halat ile gerekli önemler alınarak kendi ağırlığınızla ve yer çekimi yardımıyla kayma aktivitesine denir.
Tekerlekli bir makaranın çelik halata bağlanmasıyla hızlanan zipline hattında, yaklaşık saatte 50-60 kilometre hıza ulaşabilir. Bu hız, zipline hattının eğimiyle doğru orantılıdır. Hattın sonunda yaylı bir fren sistemi veya otomatik fren sistemi yardımıyla durdurma sağlanır.
Dünyanın en uzun, en yüksek ve en hızlı zipline'i Güney Afrika'dadır. Yüksekliği 280 m., uzunluğu 2 km, en yüksek hızı saatte 160 km'dir. Türkiye'nin en büyük zipline parkuru Antalya`nın Kemer ilçesine bağlı Göynük Kanyonu'da bulunur. Toplam 1 km'lik parkur 4 ayrı hattan oluşuyor.
Doğal Zipline Hatları
Dağ, tepe, ağaç, vadi arasına kurulan hatlardır.
Yapay Zipline Hatları
Çelik platform, çatılar, ahşap platformlar, betonarme yapılar arasına kurulan hatlardır.