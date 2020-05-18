TV 8 ekranlarında damgasını vuran Survivor'da Nisa Bölükbaşı, dikkat çeken yarışmacıların arasında bulunuyor. Özellikle yarışmanın yayınlandığı saatlerde Nisa Bölükbaşı kimdir sorusuyla ilgili araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. İzleyiciler özellikler yarışmacıların yaşını, nereli olduğunu ve ne iş yaptığını merak ediyor. Peki, Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında? Nisa Bölükbaşı nereli, mesleği ne ve boyu kaç? İşte merak edilenler...

SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.

6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.