Survivor ödül oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı merak ediliyor. TV 8 ekranlarının heyecan dolu yarışma programı Survivor'da bu akşam Gönüllüler ve Ünlüler takımı ödül oyununda galip gelmek için yarıştı. İki takım arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Programı ekran başında takip edemeyen izleyiciler ise ödül oyununu hangi takımın kazandığını araştırıyor. Peki, 15 Mayıs Survivor ödül oyununu Ünlüler-Gönüllüler hangi takım kazandı?
SURVİVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor ödül oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasındaki kıyasıya yarış sonucunda Ünlüler takımı 10-5 skorla ödülü kazanan takım oldu.
SURVİVOR NİSA NEDEN YOK?
Survivor yarışmasının dikkat çeken isimlerinden birisi olan Nisa'nın neden maçı izleyen yarışmacılar arasında yer almadığı hakkında bir bilgi paylaşılmadı. Ancak Nisa'nın kısa bir süre önce yarışma esnasında sakatlandığı biliniyordu. Konu hakkında açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.
SURVİVOR BASKET MAÇINI KİM KAZANDI?
Acun Medya ve Survivor 2020 takımı arasında büyük bir mücadele yaşandı. Karşılaşma 19-19 beraberlikle sonuçlandı.
SURVİVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da kıran kırana geçen ödül oyununu 10-9 Ünlüler takımı kazandı. Son atışlarda Evrim ve Elif karşı karşıya geldi. Elif'in başarılı atışlarıyla ödül oyununu kazanan takım Ünlüler oldu.
SURVİVOR BİREYSEL SEMBOL OYUNUNU KAZANAN TAKIM HANGİSİ OLDU?
Survivor bireysel sembol oyununu erkeklerde kazanan Yasin olurken kadınlarda kazanan isim Evrim olarak açıklandı.
SURVİVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ?
Acun Ilıcalı Ersin'in sakatlıktan ötürü Survivor'a devam edemeyeceğini açıkladı. Acun Ilıcalı bunun beklemediği bir gelişme olduğunu ve çok üzüldüğünü belirtti. Ilıcalı bu ayrılık için "Hiç beklemediğim bir vedaydı" dedi.