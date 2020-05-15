Survivor ödül oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı merak ediliyor. TV 8 ekranlarının heyecan dolu yarışma programı Survivor'da bu akşam Gönüllüler ve Ünlüler takımı ödül oyununda galip gelmek için yarıştı. İki takım arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Programı ekran başında takip edemeyen izleyiciler ise ödül oyununu hangi takımın kazandığını araştırıyor. Peki, 15 Mayıs Survivor ödül oyununu Ünlüler-Gönüllüler hangi takım kazandı?

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor ödül oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasındaki kıyasıya yarış sonucunda Ünlüler takımı 10-5 skorla ödülü kazanan takım oldu.