Alpay Göltekin kimdir? Diriliş Ertuğrul müziklerini yapan Alpay Göltekin kaç yaşında?

ALPAY GÖLTEKİN KİMDİR?



Alpay Göltekin, 2 Nisan 1972 tarihinde doğdu. Uzun yıllar müzik ve sahne çalışmalarında bulundu. 2002 yılından itibaren 2 yıl boyunca Melih Kibar'ın müzikal asistanlığını yaptı. Bu süre zarfında Gülüm (Soundtrack) ve Saat Sabahın Dokuzu albümlerinin yapımında koordinatör ve yardımcı tonmayster olarak görev aldı. Çeşitli jingle çalışmalarına vokal yaptı. 2004 yılından itibaren, serbest çalışmaya başladı ve çeşitli prodüksiyon firmaları/ ajanslar için TV reklam, dizi ve radyo spot müzikleri hazırladı. 2006 yılında Alp Yenier ile birlikte REC Müzik Prodüksiyon'u kurdu. Çalışmalarına 2010 yılına kadar birlikte devam ettiler. Daha sonra müzisyen eşi Zeynep Alasya ile ortaklığı devam etti. Günümüze kadar birçok film, dizi ve reklam müziklerine birlikte imza attılar.