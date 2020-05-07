Survivor 2020 yarışmasının dikkat çeken isimleri arasında Sercan Yıldırım yer alıyor. Survivor Sercan 2011'de Galatasaray'da oynamıştı, bunun dışında farklı takımlarda da yer aldı. Daha sonra futbolu bıracan Sercan Yıldırım'ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak edilen sorular arasında yer alıyor. Survivor Nisa'dan hoşlanan Sercan duygularına karşılık bulamamasıyla da gündem olmuştu. İşte Survivor Sercan hakkında merak edilenler…
SURVİVOR SERCAN ATTIĞI GOL İLE ŞAŞIRTTI!
Survivor yeni bölümde iletişim oyununda futbolculardan klas bir gol geldi. 5 Mayıs 2020 tarihli Survivor 67. bölümde iletişim ödülü için Ünlüler ile Gönüllüler karşı karşıya geldi. Ünlülerden Sercan – Aycan, Gönüllülerden Yasin – Evrim sahada yer alıyordu. Ünlüler 1-0 önde iken Sercan ile Aycan, paslaşarak rakip sahaya geçtiler. Aycan'ın pası ile sol tarafta buluşan Sercan, klasına yakışır bir vuruş yaptı. Kalede Evrim'in yanından topu ağlarla buluştu. Böylece Survivor 2020'de skor 2-0 oldu.
SURVİVOR SERCAN YILDIRIM KİMDİR?
5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Sercan Yıldırım, Fatih Karagümrük'da forvet santrafor mevkiinde görev yapan Türk millî futbolcudur.
Sercan Yıldırım, futbol hayatına Bursaspor altyapısında başladı. 2007-08 sezonunda Bursaspor formasını A takım seviyesinde sırtına geçirdi. İlk maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na çıktı. Sercan Süper Lig kariyerindeki ikinci maçında, Kasımpaşa deplasmanında, rakip fileleri havalandırdı. O sezon ligde sekiz, kupada üç maçta olmak üzere, toplam 11 kez takımı için ter döken Yıldırım, 2008-09 sezonunda ise Bursaspor'un 9 numaralı formasını 18 yaşında giymeyi başardı.
Sercan, ligin ikinci haftasında kazanılan Gençlerbirliği maçında bulduğu iki golle takımına 2-0'lık galibiyeti getirdi. Dördüncü haftada ise Kocaelispor önünde 3-2'lik skorla alınan galibiyete yine iki golle katkıda bulundu. Bir hafta sonra Bursa'da Galatasaray'a karşı da bir gol atarak beş hafta sonunda dört gole ulaştı..Süper Lig'deki ilk tam sezonuna 11 gol sığdıran Sercan, toplamda ise 35 maça çıkarak 14 golün altına imzasını attı, sezon içinde ilk kez Türkiye A millî takımından davet aldı.
2009-10 sezonunun ilk haftalarında da rakipleri boş geçmeyen Sercan Yıldırım, Kasım 2010'da dizinden yaşadığı sakatlıktan dolayı yaklaşık iki ay sahalardan uzak kaldı. Dönüşte Sivasspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında üç gol birden atmayı başardı. Ayrıca Bursaspor, sezonu şampiyon tamamlayarak kulüp tarihinde ilk kez böylesi ciddi bir başarı elde etti. Sercan, UEFA'nın resmî yayını Champions Dergisi'nin Ekim-Kasım 2010 sayısında Türk futbolunun umut vadeden oyuncusu olarak anılan Sercan Yıldırım, Bursaspor adına iyi geçmeyen 2010-11 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki Rangers maçında ağları sarsarak bu arenada Bursaspor tarihinin ilk golünü atmayı başardı ve forması Bursaspor müzesine kaldırıldı.
GALATASARAY KARİYERİ
2011-12 sezonunun yaz transfer döneminin son gününde 3 milyon € + futbolcu Musa Çağıran'a karşılık Bursaspor'dan Galatasaray'a transfer olduğu Galatasaray Kulübü tarafından açıklandı. 2011-12 sezonunun ardından adı Trabzonspor ve Eskişehirspor gibi takımlarla anılsa da Sercan, 2012-13 sezonunda ise Galatasaray formasıyla ilk maçına Kasımpaşa karşısında oyuna sonradan dahil olarak çıktı. O sezon Türkiye Kupası'nda 2 maça çıkan Sercan, 27 Kasım 2013 tarihinde oynanan ve Galatasaray'ın 4-1 kazandığı Balıkesirspor maçında 1 gol atmış ve 2 asist yaptı. Bu performansıyla birlikte 2 gol atan Aydın Yılmaz ile en çok dikkat çeken isim oldu.