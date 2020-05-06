Sefirin Kızı Elvan karakterine hayat veren Hivda Zizan Alp, Instagram hesabından aktif olarak paylaşımlar yapıyor. Gerçek hayatta Sefirin Kızı dizisindeki karakterinden çok farklı olan Hivda Zizan Alp gündeme de sık sık geliyor. Hivda Zizan Alp'in hangi dizisilerde oynadığı araştırılırken başarılı oyunculuğundan ötürü hangi eğitimleri aldığı da merak ediliyor. İşte Sefirin Kızı Elvan yani Hivda Zizan Alp ile ilgili tüm detaylar….
HİVDA ZİZAN ALP KİMDİR?
Hivda Zizan Alp, 9 Kasım 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü, ardından Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.
Hivda Zizan Alp özellikle reklam filmleri ile tanınmaktadır. Ancak son dönemde dizilerde de boy gösteren oyuncu Hivda Zizan Alp, "Yeşil Deniz" ve "Fi" dizileriyle tanınmaya başlamıştır.Şimdilerde, Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Sefirin Kızı dizisinde Elvan karakterine hayat veren Hivda Zizan Alp, 1.63 metre boyunda, 50 kilo ve Akrep burcudur.
Hivda Zizan Alp'in rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Sefirin Kızı (Elvan) (TV Dizisi)
2017 – Fi (Ada) (TV Dizisi)
2015 – Mordkommision İstanbul (TV Dizisi)
2014 – Yeşil Deniz (Arife) (TV Dizisi)
2013 – Kaçak (TV Dizisi)