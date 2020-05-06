Sefirin Kızı Elvan karakterine hayat veren Hivda Zizan Alp, Instagram hesabından aktif olarak paylaşımlar yapıyor. Gerçek hayatta Sefirin Kızı dizisindeki karakterinden çok farklı olan Hivda Zizan Alp gündeme de sık sık geliyor. Hivda Zizan Alp'in hangi dizisilerde oynadığı araştırılırken başarılı oyunculuğundan ötürü hangi eğitimleri aldığı da merak ediliyor. İşte Sefirin Kızı Elvan yani Hivda Zizan Alp ile ilgili tüm detaylar….