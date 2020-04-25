Ekranların reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz salı günü saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Çakırbeylilerden habersiz Tufan ve Feyyaz'ın da dahil edildiği bir toplantı düzenlendi. Masada yapılacak oylamada eller bu kez Hızır ve Alparslan'ın bundan sonra alınacak kararlarda devre dışı bırakılmaları ve masadan ayrılmaları için kalktı. Bölümün ardından izleyicilerin heyecanla beklediği EDHO 165. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda İlyas'ın masayı bastığı, Feyyaz ve Samuel'in kafasına sıktığı görülüyor. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Amaçlarına ulaştılar, beni yıktılar!"