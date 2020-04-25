Ekranların reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz salı günü saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Çakırbeylilerden habersiz Tufan ve Feyyaz'ın da dahil edildiği bir toplantı düzenlendi. Masada yapılacak oylamada eller bu kez Hızır ve Alparslan'ın bundan sonra alınacak kararlarda devre dışı bırakılmaları ve masadan ayrılmaları için kalktı. Bölümün ardından izleyicilerin heyecanla beklediği EDHO 165. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda İlyas'ın masayı bastığı, Feyyaz ve Samuel'in kafasına sıktığı görülüyor. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
"Amaçlarına ulaştılar, beni yıktılar!"
Çakırbeyliler tanımadıkları bir düşmandan beklenmedik bir darbe almışlardır. Hurşit, Hızır'ın gözleri önünde son nefesini vermişken Fahri hastanede ölüm kalım savaşına devam etmektedir.
GÖZLER ÇAKIRBEYLİLERE ÇEVRİLİYOR
Yaşananlardan sonra gözler, girilen savaşta nasıl bir yol izleyecekleri merak edilen Çakırbeylilere çevrilir. Hızır, yöntemlerinden bihaber olduğu düşmana karşı saldırıya geçmektense, geri çekilip gözlem yapma taraftarıdır.
HAŞMET VE TİPİ HAREKETE GEÇİYOR
Başta Haşmet ve Tipi olmak üzere masa üyeleri ise eli kolu bağlı bir şekilde beklemenin kimseye faydası olmayacağını düşünürler.
MASADA YENİ KARAR
Verilen kayıpların nedenini Hızır'ın aldığı kararlara ve Alparslan ile birlikte yaptığı gizli planlara bağlayan masa, komutayı ele almak için harekete geçer.
HIZIR VE ALPARSLAN MASADAN AYRILACAK MI?
Çakırbeylilerden habersiz Tufan ve Feyyaz'ın da dahil edildiği bir toplantı düzenlenir. Masada yapılacak oylamada eller bu kez Hızır ve Alparslan'ın bundan sonra alınacak kararlarda devre dışı bırakılmaları ve masadan ayrılmaları için kalkacaktır.