ATV ekranlarında heyecanla takip edilen Kuruluş Osman dizisinin yayınlandığı saatlerde izleyiciler tarihi karakterler hakkında detayları öğrenmek istiyor. Dizide iki düşman olan Osman Bey ve Balgay'ın ittifakı herkesi şaşırttı. Obada işlerin iyice karışacağı bölümde Osman Bey ve Balgay ittifakının nasıl olacağı merak konusu. Peki, Moğol komutan Balgay kimdir? Tarihte Osman Bey ve Balgay ittifak yaptı mı?

MOĞOL KOMUTAN BALGAY KİMDİR?

Moğol komutanı Balgay, Cengiz Kaan'ın torunu, Kulagu Han'ın kardeşidir. Komutan Balgay Türklerin baş düşmanlarından birdir. Orta Asya'dan beri katliamlara neden olan Moğollar sınırları aşıp Anadolu'ya kadar gelir. Zayıflamış iktidarlara hüküm sürmeyi hedefleyen Moğollar, bu topraklara göz diker. Tekfurların oyunlarıyla ilerlemeyi düşünen Komutan Balgay karşısında Osman Bey'i bulur.