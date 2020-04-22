ATV ekranlarında heyecanla takip edilen Kuruluş Osman dizisinin yayınlandığı saatlerde izleyiciler tarihi karakterler hakkında detayları öğrenmek istiyor. Dizide iki düşman olan Osman Bey ve Balgay'ın ittifakı herkesi şaşırttı. Obada işlerin iyice karışacağı bölümde Osman Bey ve Balgay ittifakının nasıl olacağı merak konusu. Peki, Moğol komutan Balgay kimdir? Tarihte Osman Bey ve Balgay ittifak yaptı mı?
MOĞOL KOMUTAN BALGAY KİMDİR?
Moğol komutanı Balgay, Cengiz Kaan'ın torunu, Kulagu Han'ın kardeşidir. Komutan Balgay Türklerin baş düşmanlarından birdir. Orta Asya'dan beri katliamlara neden olan Moğollar sınırları aşıp Anadolu'ya kadar gelir. Zayıflamış iktidarlara hüküm sürmeyi hedefleyen Moğollar, bu topraklara göz diker. Tekfurların oyunlarıyla ilerlemeyi düşünen Komutan Balgay karşısında Osman Bey'i bulur.
Osman Bey ise bu yıllarda devlet kurma hedefleriyle Türk obalarını bir araya getirmeye çalışır.13. yüzyıldan itibaren Orta Asya'daki göçebelere hakim olan Cengiz Han'ın torunu Kulagu Han'ın ise kardeşi olan Balgay, tarihi kitaplara göre çok kötü bir komutandır. Kendisine karşı olanlara yaptığı işkencelerle meşhur olan Balgay, düşmanlarının derilerinden kendine post bile yaptığı söyleniyor.
TARİHTE OSMAN BEY VE BALGAY İTTİFAK YAPTI MI?
Moğol komutan Balgay ile Osman Bey'in ittifak yaptığına dair bir bilgi yer almıyor.
YURDAER OKUR KİMDİR?
Yurdaer Okur 29 Ekim 1974'te Rize'de doğdu Bafra Süper Lisesi'ni bitirdikten sonra Akdeniz Üniversitesi "Turizm İşletmeciliği" bölümüne girdi. Üç sene bu okulda okuduktan sonra işletmenin kendisine göre olmadığını anladı ve 1994 senesinde Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünü kazandı. Daha Sonra M.S.Ü Devlet Konservatuvar'ında yüksek lisans yaptı.
1999'da Genco Erkal ile tanışan Okur, Dostlar Tiyatrosu'na katılarak Yalınayak Sokrates adlı oyunda oynadı. Ardından 2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda yevmiyeli oyuncu olarak yer almaya başladı. Daha sonra, 2002 yılında kadrolu olarak Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'na atandı.
2000 yılından başlayarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesinde birçok oyunda yer aldı ve yönetmenlik yaptı. Diyarbakırlı Gençlere Drama Dersleri verdi. Tiyatro aktörlüğünün dışında, Sinema ve televizyon çalışmaları da yapmaktadır.
KURULUŞ OSMAN 18. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Osman ile Balgay ittifak kurmuşsa, kıyamet kopmuş demektir!"
Geyhatu'nun Bizans prensesi Adelfa ile evlenmesiyle kurulacak Moğol-Bizans ittifakına engel olmak üzere güçlerini birleştiren Osman Bey ve Balgay; Geyhatu'yu arkasına alan Alişar ve Dündar'ın kurduğu oyunu bozabilecek mi?
Zöhre Hatun ve Aygül, Dündar'a nasıl destek verecek? Gündüz Bey, Alişar'ın baskısına karşı Kayı Obası'nı koruyabilecek mi? Geyhatu, Osman Bey'in Bizans prensesi Adelfa'yı elinden almasına nasıl yanıt verecek?