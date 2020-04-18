Sümerce kökenli Türkçe ay adları! Türkçe'deki ay adlarından hangileri Sümerce kökenlidir?

Ekranların büyük bir merakla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Türkçe'deki ay adlarından hangileri Sümerce kökenlidir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Türkçe'deki ay adlarından hangileri Sümerce kökenlidir?

A: Şubat ve mart

B: Nisan ve temmuz

C: Mayıs ve ağustos

D: Haziran ve eylül

Doğru cevap: B: Nisan ve temmuz