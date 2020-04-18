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    • 18.04.2020 23:30
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    • 18.04.2020 23:33
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    Sümerce kökenli Türkçe ay adları! Türkçe'deki ay adlarından hangileri Sümerce kökenlidir?

    Türkçe'deki ay adlarından hangileri Sümerce kökenlidir sorusu bu akşam Kim Olmak İster'de yarışmacıya soruldu. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı nedir? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

    Türkçe'deki ay adlarından hangileri Sümerce kökenlidir?

    Ekranların büyük bir merakla takip edilen yarışma programı Kim Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Türkçe'deki ay adlarından hangileri Sümerce kökenlidir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

    Soru: Türkçe'deki ay adlarından hangileri Sümerce kökenlidir?

    A: Şubat ve mart

    B: Nisan ve temmuz

    C: Mayıs ve ağustos

    D: Haziran ve eylül

    Doğru cevap: B: Nisan ve temmuz

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