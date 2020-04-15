

Şeyda Coşkun'un sağlık çalışanlarına teslim ettiği pakette; yeşil elma, lime limon, zencefil, kereviz sapı, maydanoz, limon ve salatalıkla yaptığı enerji içeceği var. Bunun yanı sıra Coşkun; uykusuz kalan sağlık çalışanlarımıza yulaf, frambuaz, vişne, mango ve badem sütüyle hazırladığı tatlıyı da teslim etti.