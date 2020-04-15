Magazin ve sosyete dünyasındaki birçok isme yaşam koçluğu yapan Şeyda Coşkun, dün anlamlı bir harekete imza attı.
Coşkun, "Şu zor günlerde kendilerini miğfer eden tüm sağlık çalışanlarımıza nefes aldığım her gün sonsuz minnet duyacağım" diyerek kolları sıvadı.
KARA GÜN DOSTU
Çapa Tıp Fakültesi'ne giden Şeyda Coşkun, kendi tarifi olan enerji veren besinleri sağlık çalışanlarımıza elleriyle teslim edip alkış topladı. Sağlık çalışanları da "Bize kara gün dostu oldu. Birlikte başaracağız" sözleriyle ünlü yaşam koçuna, teşekkürlerini iletti.
Hazırlanan paketlerin içerisinde enerji veren içecek ve tatlı var.
Şeyda Coşkun'un sağlık çalışanlarına teslim ettiği pakette; yeşil elma, lime limon, zencefil, kereviz sapı, maydanoz, limon ve salatalıkla yaptığı enerji içeceği var. Bunun yanı sıra Coşkun; uykusuz kalan sağlık çalışanlarımıza yulaf, frambuaz, vişne, mango ve badem sütüyle hazırladığı tatlıyı da teslim etti.