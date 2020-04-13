Karşıt yönde yan yana ve sırtüstü bir çiftin iç yandaki bacaklarını kenetleyerek çalıştığı spora ne ad verilir?

Ekranların büyük bir merakla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Karşıt yönde yan yana ve sırtüstü bir çiftin iç yandaki bacaklarını kenetleyerek birbirlerini çevirmeye çalıştığı spora ne ad verilir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Karşıt yönde yan yana ve sırtüstü bir çiftin iç yandaki bacaklarını kenetleyerek birbirlerini çevirmeye çalıştığı spora ne ad verilir?

A: Rus güreşi

B: Amerikan güreşi

C: Hint güreşi

D: Rumen güreşi

Doğru cevap: C: Hint güreşi