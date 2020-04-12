Güldüren Beste

Beste Kökdemir, camından güneşi izledi. Güzel oyuncu, yelpazesiyle verdiği bu kareye şöyle yazıp takipçilerini güldürdü: 'Yabani eşekler kadar seviyorum güneşi.' Beste Kökdemir, camından güneşi izledi. Güzel oyuncu, yelpazesiyle verdiği bu kareye şöyle yazıp takipçilerini güldürdü: 'Yabani eşekler kadar seviyorum güneşi.'
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