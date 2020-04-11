Evde sanal gala

Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde olduğu 'Alef' isimli internet dizisi için önceki akşam online bir gala yapıldı. Başarılı oyuncu, galaya eşi Sinem Kobal'la evden katıldı. Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde olduğu 'Alef' isimli internet dizisi için önceki akşam online bir gala yapıldı. Başarılı oyuncu, galaya eşi Sinem Kobal'la evden katıldı.
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