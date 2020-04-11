Botoks taşı!

Başarılı şarkıcı Nihan Akın, önceki gün Kuruçeşme'deki bir markette alışveriş yaptı. 25 gündür evinde karantinada olan Akın, 'Benim diğer ünlüler gibi botoksum, dolgum yok. O yüzden rahatım' dedi. Başarılı şarkıcı Nihan Akın, önceki gün Kuruçeşme'deki bir markette alışveriş yaptı. 25 gündür evinde karantinada olan Akın, 'Benim diğer ünlüler gibi botoksum, dolgum yok. O yüzden rahatım' dedi.
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