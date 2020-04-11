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    • Magazin
    • 11.04.2020 Gazete
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    Botoks taşı!

    Başarılı şarkıcı , önceki gün Kuruçeşme'deki bir markette alışveriş yaptı. 25 gündür evinde karantinada olan Akın, "Benim diğer ünlüler gibi botoksum, dolgum yok. O yüzden rahatım" dedi.

    Botoks taşı!
    Başarılı şarkıcı Nihan Akın, önceki gün Kuruçeşme'deki bir markette alışveriş yaptı. 25 gündür evinde karantinada olan Akın, "Benim diğer ünlüler gibi botoksum, dolgum yok. O yüzden rahatım" dedi.

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