Semiramis Pekkan, önceki gün evinden bu kareyi paylaştı. Sevimli dostlarına sımsıkı sarılıp moral bulan Pekkan'ın paylaşımı, 'Karantina dostluğu' dedirtti. Semiramis Pekkan, önceki gün evinden bu kareyi paylaştı. Sevimli dostlarına sımsıkı sarılıp moral bulan Pekkan'ın paylaşımı, 'Karantina dostluğu' dedirtti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.