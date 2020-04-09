Şarkıcı Altay, önceki gün eşi Gülsüm Biber'le Bebek'teydi. Alışveriş için dışarı çıkan şarkıcı, çiftlerin kavga etmemesi için öneri verdi: 'Yerleri silin.' Şarkıcı Altay, önceki gün eşi Gülsüm Biber'le Bebek'teydi. Alışveriş için dışarı çıkan şarkıcı, çiftlerin kavga etmemesi için öneri verdi: 'Yerleri silin.'
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