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    • Magazin
    • 09.04.2020 Gazete
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      çiftlerin kavga etmemesi için öneri verdi: Yerleri silin...

     , önceki gün eşi 'le Bebek'teydi. Alışveriş için dışarı çıkan şarkıcı, çiftlerin kavga etmemesi için öneri verdi: "Yerleri silin."

    Yerleri silin
    Şarkıcı , önceki gün eşi Gülsüm Biber'le Bebek'teydi. Alışveriş için dışarı çıkan , çiftlerin kavga etmemesi için öneri verdi: "Yerleri silin."

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