Önceki gün Beşiktaş'ta görüntülenen oyuncu Kubilay Aka, Cem Adrian ile seslendirdiği 'Yokluğunda' şarkısının yayından kaldırılmasıyla ilgili "Başka bir söz yazarı olduğunu bilmiyorduk" dedi. Aka, maskesiyle de önlemini aldı.
Doğan SAVAŞ
Önceki gün Beşiktaş'ta görüntülenen oyuncu Kubilay Aka, Cem Adrian ile seslendirdiği 'Yokluğunda' şarkısının yayından kaldırılmasıyla ilgili "Başka bir söz yazarı olduğunu bilmiyorduk" dedi. Aka, maskesiyle de önlemini aldı.
Doğan SAVAŞ
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