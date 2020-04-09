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    • Magazin
    • 09.04.2020 Gazete
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    virüse karşı maskeyle önlem aldı

    Önceki gün 'ta görüntülenen oyuncu , ile seslendirdiği 'Yokluğunda' şarkısının yayından kaldırılmasıyla ilgili "Başka bir söz yazarı olduğunu bilmiyorduk" dedi. Aka, maskesiyle de önlemini aldı.

    Maskeli Kubilay

    Önceki gün Beşiktaş'ta görüntülenen oyuncu , ile seslendirdiği 'Yokluğunda' şarkısının yayından kaldırılmasıyla ilgili "Başka bir söz yazarı olduğunu bilmiyorduk" dedi. Aka, maskesiyle de önlemini aldı.

    Doğan SAVAŞ

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