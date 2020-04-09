Önceki gün Beşiktaş'ta görüntülenen oyuncu Kubilay Aka, Cem Adrian ile seslendirdiği 'Yokluğunda' şarkısının yayından kaldırılmasıyla ilgili "Başka bir söz yazarı olduğunu bilmiyorduk" dedi. Aka, maskesiyle de önlemini aldı.

Doğan SAVAŞ