Survivor'ın ilk kadın şampiyonu Merve Oflaz, evdeyken de sporunu ihmal etmeyenlerden. Oflaz, önceki gün evinde antrenman yaparken ona iki sevimli köpeği de eşlik etti.
Survivor'ın ilk kadın şampiyonu Merve Oflaz, evdeyken de sporunu ihmal etmeyenlerden. Oflaz, önceki gün evinde antrenman yaparken ona iki sevimli köpeği de eşlik etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.