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    • Magazin
    • 08.04.2020 Gazete
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    Survivor'ın ilk kadın şampiyonu sevimli köpekleriyle antrenma yaptı

    Survivor'ın ilk kadın şampiyonu , evdeyken de sporunu ihmal etmeyenlerden. Oflaz, önceki gün evinde antrenman yaparken ona iki sevimli köpeği de eşlik etti.

    En sevimli antrenman

    Survivor'ın ilk kadın şampiyonu Merve Oflaz, evdeyken de sporunu ihmal etmeyenlerden. Oflaz, önceki gün evinde antrenman yaparken ona iki sevimli köpeği de eşlik etti.

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