Esprili paylaşımlarla Instagram'ı renklendiren Rachel Araz Kiresepi, kural bozmadı. Sosyetik fenomen, domatesten kolye yaptığı fotoğrafına "Domates güzeli" diye yazarak takipçilerini güldürdü.
Esprili paylaşımlarla Instagram'ı renklendiren Rachel Araz Kiresepi, kural bozmadı. Sosyetik fenomen, domatesten kolye yaptığı fotoğrafına "Domates güzeli" diye yazarak takipçilerini güldürdü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.