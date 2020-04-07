Atv'nin başarılı dizisi 'Kuruluş Osman'ın oyuncusu Aslıhan Karalar, önceki gün kardeşiyle bu fotoğrafını paylaştı. 2017 Best Model of the World birincisi olan oyuncu, güzelliğiyle dikkat çekti.
Atv'nin başarılı dizisi 'Kuruluş Osman'ın oyuncusu Aslıhan Karalar, önceki gün kardeşiyle bu fotoğrafını paylaştı. 2017 Best Model of the World birincisi olan oyuncu, güzelliğiyle dikkat çekti.
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