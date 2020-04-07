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    • Magazin
    • 07.04.2020 Gazete
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    ''ın oyuncusu kardeşiyle poz verdi

    Atv'nin başarılı dizisi ''ın oyuncusu , önceki gün kardeşiyle bu fotoğrafını paylaştı. 2017 Best Model of the World birincisi olan oyuncu, güzelliğiyle dikkat çekti.

    Fotoğraf kardeşliği

    Atv'nin başarılı dizisi ''ın oyuncusu Aslıhan Karalar, önceki gün kardeşiyle bu fotoğrafını paylaştı. 2017 Best Model of the World birincisi olan oyuncu, güzelliğiyle dikkat çekti.

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