Geçtiğimiz günlerde İspanyol Nova Televizyonu'nun düzenlediği törende toplam yedi kategoride ödül alan Hercai, İspanya'yı kuşattı. atv'nin dizisi, İspanyollar'ın favori dizisi oldu.
Önceki gün Hercai'nin ülkelerinde ekrana gelen bölümünü seyreden İspanyollar, Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nü mesaj yağmuruna tuttu. Hercai için açılan İspanyolca etikete binlerce mesaj atıldı.
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