Tatlı kutlama

Pelin Akil ile Anıl Altan, ikiz kızları Lina ile Alin'le gülümsetti. Oyuncu çift, bu sevimli kareye 'Babaanneciğimiz; sen burdaymışsın gibi doğum gününü kutladık' yazdı. Pelin Akil ile Anıl Altan, ikiz kızları Lina ile Alin'le gülümsetti. Oyuncu çift, bu sevimli kareye 'Babaanneciğimiz; sen burdaymışsın gibi doğum gününü kutladık' yazdı.
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