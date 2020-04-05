Seray Sever, işleri için İstanbul'da; eşi Eray Sünbül ise Bodrum'daydı. Sünbül, önceki akşam güzel sunucunun yanına gitmek için yola çıktı. Ancak Eray Sünbül, şehirler arası yasağa takılıp yoldan Bodrum'a döndü.
Seray Sever, işleri için İstanbul'da; eşi Eray Sünbül ise Bodrum'daydı. Sünbül, önceki akşam güzel sunucunun yanına gitmek için yola çıktı. Ancak Eray Sünbül, şehirler arası yasağa takılıp yoldan Bodrum'a döndü.
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