Önlemi önceden aldım

Merhum Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca, önceki gün Bebek'teydi. Eldiven ve maskesiz market alışverişi yapan 60 yaşındaki Karaca, 'Öncesinde ellerimi dezenfekte etmiştim' dedi. Merhum Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca, önceki gün Bebek'teydi. Eldiven ve maskesiz market alışverişi yapan 60 yaşındaki Karaca, 'Öncesinde ellerimi dezenfekte etmiştim' dedi.
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