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    • Magazin
    • 05.04.2020 Gazete
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    Önlemi önceden aldım

    Merhum 'nın eşi , önceki gün Bebek'teydi. Eldiven ve maskesiz market alışverişi yapan 60 yaşındaki Karaca, "Öncesinde ellerimi dezenfekte etmiştim" dedi.

    Önlemi önceden aldım
    Merhum Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca, önceki gün Bebek'teydi. Eldiven ve maskesiz market alışverişi yapan 60 yaşındaki Karaca, "Öncesinde ellerimi dezenfekte etmiştim" dedi.

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