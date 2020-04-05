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    • Magazin
    • 05.04.2020 Gazete
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    ’nin aşkı 'dan alkışlık hareket! 65 yaşındaki oyuncu ’na destek oldu

    ’nin oyuncu aşkı ’ya alkış... Çıpa, önceki gün 65 yaşındaki oyuncu ’na ilaçlarını alıp teslim etti. Cama çıkan 65 yaşındaki oyuncu da "Sağ olsunlar, ilaçlarımı getirmiş. Geçen gün de 10 tane ekmek getirmişlerdi" diyerek Feyza Çıpa ve Kutsi'ye teşekkür etti.

    Kalbi de güzel

    Şarkıcı nişanlısı Kutsi ile karantinada olan Feyza Çıpa, önceki gün Zekeriyaköy'deydi. Güzel oyuncu, alışveriş sonrası eski rol arkadaşı Nilgün Kasapbaşoğlu'na ilaçlarını teslim etti.

    Cama çıkan 65 yaşındaki oyuncu da "Sağ olsunlar, ilaçlarımı getirmiş. Geçen gün de 10 tane ekmek getirmişlerdi" diyerek ve 'ye teşekkür etti.


    Maskesini takıp kurallara uyan Çıpa, artık Kutsi ile aynı arabaya bile binmediğini söyledi.

    DOĞAN SAVAŞ

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