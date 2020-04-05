Geçtiğimiz gün Coronavirüs nedeniyle anneannesini kaybeden Pınar Deniz, yaşadığı süreci anlattı. Güzel oyuncu, şöyle dedi: "Sakin olmak gerekiyor. Sevdiklerinize dokunamamak ve yanlarında olamamak korkunç. Hiç geçmeyecekmiş gibi geliyor ama geçiyor."

10'dan fazla yakınının karantinada olduğunu söyleyen Deniz, "83 yaşındaki babaannem de 11 gün hastanedeydi ve burnu bile akmadı" dedi. Güzel oyuncu, sevenlerine ise şöyle seslendi: "Birlik olursak ve birbirimize yardım edersek güzel günler gelecek biliyorum."