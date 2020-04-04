Ekranların büyük bir merakla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Charlie Chaplin Altına Hücum filminde 3 gün süren ve 63 kez tekrarlanan sahnede hangisinin meyan kökünden yapılan taklidini defalarca yiyip hastaneye kaldırılmıştır??" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Charlie Chaplin Altına Hücum filminde 3 gün süren ve 63 kez tekrarlanan sahnede hangisinin meyan kökünden yapılan taklidini defalarca yiyip hastaneye kaldırılmıştır?

A: Bot

B: Kürek

C: Külçe altın

D: Dinamit lokumu

Doğru cevap: A: Bot