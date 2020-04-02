Karantina günlerinde birçok ünlü, yeni hobiler edindi. Bunlardan biri de Çiğdem Batur'du. Güzel oyuncu, elindeki fırçasıyla verdiği pozuyla "En güzel boyacı" dedirtti.
Karantina günlerinde birçok ünlü, yeni hobiler edindi. Bunlardan biri de Çiğdem Batur'du. Güzel oyuncu, elindeki fırçasıyla verdiği pozuyla "En güzel boyacı" dedirtti.
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