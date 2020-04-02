Demet Sağıroğlu'nun 'Yaşadım Saydın mı?' isimli yeni şarkısının çıkış tarihi, sanatçının gördüğü Coronavirüs tedavisi nedeniyle ertelendi. ABD'de tedavi gören ünlü sanatçı, sağlık durumunun ise iyi olduğunu açıkladı.
Demet Sağıroğlu'nun 'YaşadımSaydın mı?' isimli yeni şarkısının çıkış tarihi, sanatçının gördüğü Coronavirüs tedavisi nedeniyle ertelendi. ABD'de tedavi gören ünlü sanatçı, sağlık durumunun ise iyi olduğunu açıkladı.
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