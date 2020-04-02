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    • Magazin
    • 02.04.2020 Gazete
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    'nun '?' isimli şarkısına virüs engeli

    'nun '?' isimli yeni şarkısının çıkış tarihi, sanatçının gördüğü Coronavirüs tedavisi nedeniyle ertelendi. ABD'de tedavi gören ünlü sanatçı, sağlık durumunun ise iyi olduğunu açıkladı.

    Şarkıya virüs engeli
    Demet Sağıroğlu'nun 'Yaşadım Saydın mı?' isimli yeni şarkısının çıkış tarihi, sanatçının gördüğü Coronavirüs tedavisi nedeniyle ertelendi. ABD'de tedavi gören ünlü sanatçı, sağlık durumunun ise iyi olduğunu açıkladı.

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    Haberler Magazin Demet Sağıroğlu'nun 'Yaşadım Saydın mı?' isimli şarkısına virüs engeli
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