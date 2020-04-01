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    • Magazin
    • 01.04.2020 Gazete
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    'un eşi 'dan sağlık iksiri! Kilosunu böyle koruyor...

    , karantina günlerinde eşi ile kilo almamaya özen gösteriyor. Sağlıklı beslenmeye olan merakıyla bilinen Dizer, yakışıklı oyuncuya da her gün düzenli sapı suyu içiriyor.

    Eşsiz iksir

    , karantina günlerinde eşi ile kilo almamaya özen gösteriyor. Sağlıklı beslenmeye olan merakıyla bilinen Dizer, yakışıklı oyuncuya da her gün düzenli sapı suyu içiriyor.


    2-3 adet kerevizin sapı, 1 tutam maydanoz, 1 adet limonun suyu ve 3 bardak su ile hazırlanan karışım, bağışıklık sistemini de güçlendiriyor.

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