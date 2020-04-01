Başak Dizer Tatlıtuğ, karantina günlerinde eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile kilo almamaya özen gösteriyor. Sağlıklı beslenmeye olan merakıyla bilinen Dizer, yakışıklı oyuncuya da her gün düzenli kereviz sapı suyu içiriyor.



2-3 adet kerevizin sapı, 1 tutam maydanoz, 1 adet limonun suyu ve 3 bardak su ile hazırlanan karışım, bağışıklık sistemini de güçlendiriyor.