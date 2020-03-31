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    • Magazin
    • 31.03.2020 Gazete
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    ve eşi oyuncu coronavirüsü yendi mi? "Kendimizi kötü hissedince..."

    Şarkıcı ve eşi yuncu , şu sözleriyle Covid-19’u yendiklerini düşündürdü: ‘Kendimizi kötü hissedince evde karantinaya girdik. 10 gün sonra iyileştik’

    Virüsü yendiler

    Şarkıcı Emre Aydın, eşi Eda Aydın ile Coronavirüs'ü ayakta atlattıklarını ima etti. Çift, evden çıkmamak ve de ihtiyacı olanları düşündükleri için hastaneye gidip test yaptırmadı.

    Emre Aydın, ekledi: "Peş peşe hastalandığımızda eşimle kendimizi karantinaya aldık. Kesin bir sonuç bilmiyoruz ama 10-12 gün içerisinde iyi olduk"


    Önceki gün Bebek'te köpeğini gezdiren 31 yaşındaki oyuncu ise bir ay önce 'dan döndüğünü ve çok kötü bir şekilde hasta olduğunu söyledi. Oflaz, "Dönüşte kendimi karantinaya aldım. Şimdi çok iyiyim'' dedi.

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