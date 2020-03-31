Şarkıcı Emre Aydın, eşi Eda Aydın ile Coronavirüs'ü ayakta atlattıklarını ima etti. Çift, evden çıkmamak ve de ihtiyacı olanları düşündükleri için hastaneye gidip test yaptırmadı.

Emre Aydın, ekledi: "Peş peşe hastalandığımızda eşimle kendimizi karantinaya aldık. Kesin bir sonuç bilmiyoruz ama 10-12 gün içerisinde iyi olduk"



Önceki gün Bebek'te köpeğini gezdiren 31 yaşındaki oyuncu Merve Oflaz ise bir ay önce Almanya'dan döndüğünü ve çok kötü bir şekilde hasta olduğunu söyledi. Oflaz, "Dönüşte kendimi karantinaya aldım. Şimdi çok iyiyim'' dedi.