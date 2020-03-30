Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 30.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    Popçu virüse karşı tedbirli

    Popçu , uzun bir aradan sonra göründü. Günlerdir evinde olan başarılı sanatçı, önceki gün maskeli ve eldivenli bu fotoğrafını paylaştı. Altuğ, Instagram'daki bu karesine de "Bir bakkala gitmem gerekti" notu düştü.

    Tedbirli Emre
    Popçu Emre Altuğ, uzun bir aradan sonra göründü. Günlerdir evinde olan başarılı sanatçı, önceki gün maskeli ve eldivenli bu fotoğrafını paylaştı. Altuğ, Instagram'daki bu karesine de "Bir bakkala gitmem gerekti" notu düştü.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Popçu Emre Altuğ virüse karşı tedbirli
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri