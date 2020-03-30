Popçu Emre Altuğ, uzun bir aradan sonra göründü. Günlerdir evinde olan başarılı sanatçı, önceki gün maskeli ve eldivenli bu fotoğrafını paylaştı. Altuğ, Instagram'daki bu karesine de "Bir bakkala gitmem gerekti" notu düştü.
Popçu Emre Altuğ, uzun bir aradan sonra göründü. Günlerdir evinde olan başarılı sanatçı, önceki gün maskeli ve eldivenli bu fotoğrafını paylaştı. Altuğ, Instagram'daki bu karesine de "Bir bakkalagitmem gerekti" notu düştü.
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