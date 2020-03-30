Günlerdir eşi Emre Yetkin ile karantinada olan Burcu Biricik, aşçılık konusunda kendisini geliştiriyor. Önceki gün eşinin de yardımıyla lahmacun yapmaya çalışan güzel oyuncu, sonucun umduğundan güzel olmasıyla havalara uçtu.
Günlerdir eşi Emre Yetkin ile karantinada olan Burcu Biricik, aşçılık konusunda kendisini geliştiriyor. Önceki gün eşinin de yardımıyla lahmacun yapmaya çalışan güzel oyuncu, sonucun umduğundan güzel olmasıyla havalara uçtu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.