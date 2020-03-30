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    • Magazin
    • 30.03.2020 Gazete
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    aşçılık mesleğine el attı

    Günlerdir eşi ile karantinada olan , aşçılık konusunda kendisini geliştiriyor. Önceki gün eşinin de yardımıyla lahmacun yapmaya çalışan güzel oyuncu, sonucun umduğundan güzel olmasıyla havalara uçtu.

    Biricik lezzetler

    Günlerdir eşi ile karantinada olan , aşçılık konusunda kendisini geliştiriyor. Önceki gün eşinin de yardımıyla lahmacun yapmaya çalışan güzel oyuncu, sonucun umduğundan güzel olmasıyla havalara uçtu.

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