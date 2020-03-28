Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 28.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    Ünlü popçu 'dan kedisi Jülyet ile poz

    Ünlü popçu , kedisi Jülyet ile verdiği bu poza şöyle yazdı: "Coronavirüs'ün hayvanlardan insanlara bulaştığı yönündeki kulaktan dolma, yanlış bilgilerle can dostlarınızı sokağa terk etmeyin!"

    Jülyet’le isyan etti
    Ünlü popçu Reyhan Karaca, kedisi Jülyet ile verdiği bu poza şöyle yazdı: "Coronavirüs'ün hayvanlardan insanlara bulaştığı yönündeki kulaktan dolma, yanlış bilgilerle can dostlarınızı sokağa terk etmeyin!"

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Ünlü popçu Reyhan Karaca'dan kedisi Jülyet ile poz
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri