Ünlü popçu Reyhan Karaca, kedisi Jülyet ile verdiği bu poza şöyle yazdı: "Coronavirüs'ün hayvanlardan insanlara bulaştığı yönündeki kulaktan dolma, yanlış bilgilerle can dostlarınızı sokağa terk etmeyin!"
Ünlü popçu ReyhanKaraca, kedisi Jülyet ileverdiği bu poza şöyle yazdı:"Coronavirüs'ün hayvanlardaninsanlara bulaştığı yönündekikulaktan dolma, yanlışbilgilerle can dostlarınızısokağa terk etmeyin!"
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